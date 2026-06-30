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Врип главы Павловского Посада проверил ход создание зоны отдыха в Ленской

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Зону отдыха создают в микрорайоне Ленская Павловского Посада. Ход работ проверил временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Балашов во время объезда территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Зону отдыха обустраивают в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия».

«Место преображается буквально на глазах. Детская площадка готова наполовину, активно доделываем спортивную зону и площадку для выгула собак. Уверен, совсем скоро эта зона станет любимым местом для прогулок не только у местных жителей, но и у гостей города», — отметил Балашов.
В настоящее время общая готовность объекта составляет 65%. Наружное освещение смонтировано на 53%, озеленение сделано на 30%, а благоустройство — на 70%.
Лев Каштанов

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