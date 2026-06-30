Фестиваль «Усадебное лето» пройдет в Шахматове 4 июля

30 июня 2026, 17:55

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

4 июля, накануне народного праздника Ивана Купалы, музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока в усадьбе Шахматово городского округа Солнечногорск проведет фестиваль «Усадебное лето». Программа начнется в 11:00 с экскурсии по усадьбе. Гостям расскажут об истории Шахматова и связанных с ним интересных событиях, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.