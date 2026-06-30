Фестиваль «Усадебное лето» пройдет в Шахматове 4 июля
4 июля, накануне народного праздника Ивана Купалы, музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока в усадьбе Шахматово городского округа Солнечногорск проведет фестиваль «Усадебное лето». Программа начнется в 11:00 с экскурсии по усадьбе. Гостям расскажут об истории Шахматова и связанных с ним интересных событиях, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
После экскурсии посетители смогут сыграть в крокет на березовой аллее, принять участие в турнире по лото, который пройдет под липами, а также посетить мастер-класс по изготовлению книжной закладки в технике набойки.
Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечит ансамбль русских народных инструментов. Кроме того, гости смогут попробовать варенье, приготовленное по старинным рецептам на чайной станции, и ароматный чай.
Финальной частью программы станет мастер-класс по созданию традиционной куклы-берегини. Возрастное ограничение мероприятия — 6+. Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока.
Читайте также: