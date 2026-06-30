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В микрорайоне Городок Павловского Посада установили новую детскую площадку

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Новую детскую игровую площадку установили взамен устаревшей в микрорайоне Городок Павловского Посада. Выполненные работы проверил в ходе объезда территорий временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Площадку установили по просьбе местных жителей в рамках губернаторской программы.

«Детская площадка расположена в Яблоневом саду. Очень надеюсь, что этот уголок станет центром притяжения для семей с детьми», — сказал Балашов.
Он отметил, что новая конструкция отличается прорезиненным покрытием, чтобы снизить риск травм, а игровые элементы здесь надежные и современные.

Ранее сообщалось, что школу в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа откроют после капремонта к 1 сентября.
Лев Каштанов

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