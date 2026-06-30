В микрорайоне Городок Павловского Посада установили новую детскую площадку
Новую детскую игровую площадку установили взамен устаревшей в микрорайоне Городок Павловского Посада. Выполненные работы проверил в ходе объезда территорий временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Площадку установили по просьбе местных жителей в рамках губернаторской программы.
«Детская площадка расположена в Яблоневом саду. Очень надеюсь, что этот уголок станет центром притяжения для семей с детьми», — сказал Балашов.Он отметил, что новая конструкция отличается прорезиненным покрытием, чтобы снизить риск травм, а игровые элементы здесь надежные и современные.
Ранее сообщалось, что школу в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа откроют после капремонта к 1 сентября.