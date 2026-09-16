Из 14 округов Подмосковья вывезли за неделю более 270 тысяч кубометров отходов
271 тысячу кубометров мусора вывезли за неделю с территории обслуживания Каширского регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В зону ответственности Каширского регоператора входят 14 округов: Чехов, Дзержинский, Серпухов, Домодедово, Подольск, Зарайск, Ступино, Кашира, Серебряные Пруды, Коломна, Лыткарино, Котельники, Луховицы и Ленинский.
«В состав вывезенного мусора вошли 195,1 тыс. кубометров твёрдых коммунальных отходов, 44 тысячи кубометров крупногабаритных отходов, 10,1 тыс. раздельно собранных отходов, а также 21,7 тыс. кубометров несанкционированных отходов, смёта и спила», — говорится в сообщении.В рамках работы по предотвращению переполнения ёмкостей для сбора мусора Каширский регоператор за неделю установил на контейнерных площадках 34 новых объекта: 22 стандартных бака для смешанных отходов, десять синих контейнеров для сбора вторсырья на переработку и два больших бункера для крупногабаритных отходов.
Больше всего новых контейнеров — десять — поставили на территории городского округа Домодедово. На втором месте по этому показателю округ Котельники, где контейнерные площадки пополнились восемью дополнительными баками. А замыкает топ-3 округ Коломна с семью новыми контейнерами.
В министерстве напомнили, что в Московской области с 2019 года действует двухпоточная система сбора твёрдых коммунальных отходов. Серые баки предназначаются для смешанных отходов, не подлежащих переработке. В их число входят средства личной гигиены, разбитая посуда, испачканная пищей упаковка и вся органика. А в синие баки идёт вторсырьё — бумага и картон, тетрапак, металлические банки, крышки и фольга, стеклянная тара и пластиковая тара — бутылки из ПЭТ с маркировкой 1, канистры из полипропилена (ПП) и полиэтилена низкого давления (ПНД) с маркировкой 2 и 5.
За разными баками приезжают разные мусоровозы. Отходы из синих баков сортируют и используют как сырьё на различных производствах.