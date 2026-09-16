Памятнику в Балашихе присвоили статус объекта культурного наследия
Монумент «Скорбящая мать», расположенный в балашихинском микрорайоне Салтыковка, получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлнаследия.
Композиция мемориала включает скорбящую фигуру Родины-матери, мемориальную стену с изображением двух воинов и каменную плиту с надписью «Павшим воинам Салтыковки» и списком фамилий.
«Статус объекта культурного наследия защищает памятник от различных негативных воздействий. В частности, на его территории запрещено строительство, прокладка дорог и движение транспорта, установка рекламных конструкций и глухих ограждений, хозяйственная деятельность, разведение костров и выгул собак», — говорится в сообщении.Памятник, созданный скульптором Николаем Любимовым и архитектором Юрием Кривущенко, посвящён воинам из посёлка Салтыковка, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Открытие монумента состоялось в мае 1985 года.