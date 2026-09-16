В Королёве построят три тротуара

16 сентября 2026, 12:17

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три новых тротуара общей протяжённостью 860 метров появятся вдоль улиц в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Строительство одного тротуара — на улице Советская — уже завершено. Его длина составляет 460 метров. Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«О создании ещё двух тротуаров жители попросили во время визита в Королёв губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Работы по обоим адресам уже ведутся», — говорится в сообщении.