В Королёве построят три тротуара
Три новых тротуара общей протяжённостью 860 метров появятся вдоль улиц в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Строительство одного тротуара — на улице Советская — уже завершено. Его длина составляет 460 метров. Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«О создании ещё двух тротуаров жители попросили во время визита в Королёв губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Работы по обоим адресам уже ведутся», — говорится в сообщении.В частности, на Московской улице появится пешеходная дорожка длиной 170 метров, а на Первомайской улице обустроят широкий тротуар протяжённостью 230 метров.