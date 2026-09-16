В Солнечногорске провели учения по тушению пожара в ФОКе
Пожарные учения провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» в округе Солнечногорск сотрудники экстренных служб и работники учреждения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
По легенде учений, возгорание произошло из-за короткого замыкания в одной из раздевалок ФОКа. Ещё одним условием стало то, что в здании остался пострадавший, который не может выйти самостоятельно.
«После включения пожарной сигнализации персонал комплекса начал организованно выводить посетителей. Прибывшие на место пожарные обследовали здание, эвакуировали «пострадавшего» и оперативно справились с огнём», — говорится в сообщении.После завершения практической части с участниками тренировки провели подробный разбор их действий.