«Jazzовые сезоны» в «Архангельском» порадовали своей разнообразной программой
«Jazzовые сезоны» в «Архангельском» собрали свыше 16 тысяч зрителей. Один из топ-10 джазовых фестивалей России под открытым небом в этом году сменил прописку и впервые прошёл на территории музея-заповедника «Архангельское».
Масштабное событие заняло сразу две площадки, на которых выступили 14 коллективов из России из-за рубежа.
Как отметил министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов, переезд добавил фестивалю новых красок, сохранив при этом его привычное качество и разнообразие. Художественный руководитель Игорь Бутман подчеркнул, что в будущем проведение фестиваля возможно в других усадьбах региона.
«Уверен, что в Архангельском фестиваль будет активно развиваться и еще долго радовать жителей и гостей нашего региона», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Гости могли не только слушать музыку, но и участвовать в мастер-классах от лектория «Музторг» и развлекаться в специальной семейной зоне, где была организована большая зона творческих и спортивных активностей.
«Мы наполнили дополнительную программу Фестиваля множеством увлекательных занятий для всей семьи, чтобы зрители могли не только насладиться великолепной музыкой, но и научиться чему-то новому. Для юных гостей Фестиваля мы создали игровую карту-квест. Впервые на Фестивале была представлена зона активностей для всей семьи от Конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», — поделился директор Фестиваля Роман Христюк.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.
В прошлом году хедлайнерами проекта стaли Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина со специальной программой, L’One (Jazz Set), также на фестивале выступит проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и многие другие.
Также 23 августа по всей России прошла юбилейная 10-я акция «Ночь кино», которая была приурочена ко Дню российского кино. В Московском регионе кинопоказы в рамках акции посетили более 34 тысяч человек.