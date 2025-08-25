«Jazzовые сезоны» в «Архангельском» порадовали своей разнообразной программой

25 августа 2025, 18:07

Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Jazzовые сезоны» в «Архангельском» собрали свыше 16 тысяч зрителей. Один из топ-10 джазовых фестивалей России под открытым небом в этом году сменил прописку и впервые прошёл на территории музея-заповедника «Архангельское».





Масштабное событие заняло сразу две площадки, на которых выступили 14 коллективов из России из-за рубежа.



Фото: Министерство культуры и туризма МО

Как отметил министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов, переезд добавил фестивалю новых красок, сохранив при этом его привычное качество и разнообразие. Художественный руководитель Игорь Бутман подчеркнул, что в будущем проведение фестиваля возможно в других усадьбах региона.





«Уверен, что в Архангельском фестиваль будет активно развиваться и еще долго радовать жителей и гостей нашего региона», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: Министерство культуры и туризма МО



«Мы наполнили дополнительную программу Фестиваля множеством увлекательных занятий для всей семьи, чтобы зрители могли не только насладиться великолепной музыкой, но и научиться чему-то новому. Для юных гостей Фестиваля мы создали игровую карту-квест. Впервые на Фестивале была представлена зона активностей для всей семьи от Конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», — поделился директор Фестиваля Роман Христюк.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

