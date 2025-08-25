В этом году в Подмосковье откроют 26 новых и 57 отремонтированных школ

25 августа 2025, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Московской области провели капремонт 57 школ. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.







«Главная тема этой недели – подготовка к началу нового учебного года. В этом году у нас отремонтировали 57 школ, большое количество школ построили. Команда Минстроя на этой неделе объедет все школы, которые требуют особого внимания. Это и Молодёжный, и Воскресенск, и Долгопрудный, другие школы, где проводился капительный ремонт», – сказал губернатор.