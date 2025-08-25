Лучшей радиопрограммой Подмосковья названо утреннее шоу «Раменское life»

25 августа 2025, 17:57

Видео: Раменский медиацентр

Раменское радио заняло первое место в номинации «Лучшая радиопередача» творческого конкурса «Спортивное Подмосковье». Конкурс провёл Союз журналистов Подмосковья при поддержке Минспорта Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Два года назад шоу уже становилось победителем того же конкурса, а в 2021 году заняло второе место на фестивале «Вместе медиа. Радио» в номинации «Утреннее/вечернее шоу» по Центральному федеральному округу.

«В декабре прошлого года утреннему шоу исполнилось пять лет. За это время его посетили сотни талантливых гостей. Ведущие Елена Трусилина и Елена Перетокина приглашают на прямые эфиры местных спортсменов, актёров, педагогов, мастеров, студентов, талантливых детей и взрослых. Они делятся позитивными новостями и обсуждают забавные темы из жизни горожан», – рассказали в администрации.