Старт первого фестиваля «Маги в парках» собрал в Подольске 4,5 тыс. зрителей
В городском округе Подольск впервые состоялось грандиозное шоу братьев Сафроновых. Оно проходило в рамках фестиваля «Маги в парках» и собрало около 4,5 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В парке им. Виктора Талалихина выступили в том числе начинающие иллюзионисты Подмосковья. Среди участников был 13-летний подольчанин Лев Пименов. Ученик школы №33 увлекается фокусами с пяти лет. Он вышел в финал фестиваля, который состоится в конце сентября.
«Строгим, но вдохновляющим жюри стали сами братья Сергей, Андрей и Илья Сафроновы. А кульминацией вечера стало их собственное шоу, в котором иллюзионисты номер один в России подарили публике невероятный финал, представив лучшие из своих знаменитых номеров», – сказал глава Подольска Григорий Артамонов.Завершится проект, проходящий при поддержке команды губернатора региона Андрея Воробьёва, 21 сентября большим гала-концертом на набережной в Павшинской пойме в Красногорске. Победители смогут выступить в шоу братьев Сафроновых.