Старт первого фестиваля «Маги в парках» собрал в Подольске 4,5 тыс. зрителей

25 августа 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В городском округе Подольск впервые состоялось грандиозное шоу братьев Сафроновых. Оно проходило в рамках фестиваля «Маги в парках» и собрало около 4,5 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В парке им. Виктора Талалихина выступили в том числе начинающие иллюзионисты Подмосковья. Среди участников был 13-летний подольчанин Лев Пименов. Ученик школы №33 увлекается фокусами с пяти лет. Он вышел в финал фестиваля, который состоится в конце сентября.

«Строгим, но вдохновляющим жюри стали сами братья Сергей, Андрей и Илья Сафроновы. А кульминацией вечера стало их собственное шоу, в котором иллюзионисты номер один в России подарили публике невероятный финал, представив лучшие из своих знаменитых номеров», – сказал глава Подольска Григорий Артамонов.