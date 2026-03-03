К 8 Марта в Пушкино проведут экскурсии о роли женщин в истории города и фабрике Арманд: голоса из прошлого и аромат «Красной Москвы»
В Пушкино в преддверии Международного женского дня состоятся тематические пешеходные экскурсии, посвящённые вкладу женщин в развитие города. Прогулки пройдут 7, 8 и 9 марта и объединят исторический рассказ, элементы иммерсивного формата и знакомство с культурным наследием.
О концепции проекта и его особенностях рассказала гид-краевед Ольга Соловьёва в беседе с «Радио 1».
Почему экскурсия посвящена именно женщинамПо словам Соловьёвой, идея экскурсии возникла на основе опыта проведения тематических прогулок в праздничные дни, которые показали высокий интерес со стороны жителей. При этом, как отметила гид, в историческом повествовании традиционно акцент делается на мужских фигурах, тогда как вклад женщин нередко остаётся в тени.
«Когда мы говорим о каких-то, скажем, великих свершениях, этапах в истории, то в основном всегда героями выступают именно мужчины. И мне бы хотелось как раз на примере своего города отметить и роль женщин в таком историческом процессе», — сказала она.Именно поэтому в рамках маршрута внимание будет сосредоточено на судьбах семи женщин, чьи истории связаны с бывшим селом Пушкино — самой древней частью современного города. Здесь располагалась фабрика Армандов и разворачивались события начала XX века, повлиявшие на решение так называемого «женского вопроса».
В экскурсионный маршрут включены Дом ткачихи Курбановой, усадьба семьи Арманд, а также Никольский храм, где при входе в колокольню сохранилась метлахская плитка 1911 года.
«Это такое живое свидетельство истории. По этой плитке, по этому полу ходило много поколений прихожанок храма. И, собственно, те объекты, которые мы будем, посещать, мимо которых мы будем проходить, они преимущественно находятся на территории села Пушкино», — сообщила гид-краевед.
Иммерсивный формат и «голоса из прошлого»Экскурсия будет проходить в пешеходном формате вдоль Старого Ярославского шоссе (Троицкого тракта). Для удобства участников организаторы предусмотрели использование радиогидов, что особенно актуально с учётом интенсивного городского движения.
«Этот комплект оборудования позволяет не только слушать мой голос, да, при помощи микрофона, но и слушать некоторые голоса из прошлого», — подчеркнула Соловьёва.Речь идёт о воспоминаниях ткачих фабрики Арманда, которые прозвучат в озвучке актёров Пушкинского музыкально-драматического театра. По словам гида, исторические справки, поданные в форме прямой речи, позволяют участникам глубже погрузиться в эпоху и воспринимать материал как личные свидетельства героинь.
«То есть как будто бы наши героини, вот эти семь женщин, некоторые из них как будто бы своим голосом, рассказывают какую-то небольшую свою историю», — отметила Ольга.
Ароматы начала XX века: «Красная Москва»Завершением экскурсии станет необычный элемент — знакомство с ароматами, которыми пользовались женщины более ста лет назад.
Соловьёва напомнила, что духи «Любимый букет императрицы», созданные ещё до революции, в 1925 году начали выпускаться на фабрике «Новая Заря» под названием «Красная Москва». Этот аромат, ставший советской классикой, по её словам, долгие годы оставался наиболее востребованным среди женщин.
В рамках экскурсии участники смогут познакомиться с этим ароматом, а также получить небольшой сувенир — закладку для книги с нанесённой парфюмерной композицией.
Таким образом, экскурсия объединяет архитектурные объекты, промышленное наследие и личные истории женщин, повлиявших на развитие территории.
Расписание и формат участияЭкскурсии пройдут 7, 8 и 9 марта. Билеты доступны на сайте Пушкинского музыкально-драматического театра.
Продолжительность маршрута составит около двух часов, протяжённость — порядка двух километров. В дальнейшем организаторы планируют повторять экскурсию, сохранив историческую основу, но с меньшим акцентом на праздничную тематику.
Соловьёва подчеркнула, что проект рассчитан не только на женщин, но и на всех, кто интересуется историей Пушкино и развитием города.