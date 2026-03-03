В Подмосковье в этом году квартиры получат около 800 детей-сирот
Почти 800 детей-сирот из Московской области обеспечат в этом году квартирами. В большинстве случаев для этого будут использоваться жилищные сертификаты. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Всего за последние 13 лет ключи от квартир в регионе получили уже более девяти тысяч ребят.
«В текущем году мы планируем обеспечить жильем 789 детей-сирот, и 732 участника программы собираются воспользоваться сертификатами. Это удобно и просто, весь процесс оцифрован: подать заявление на сертификат можно через областной портал госуслуг, что избавляет от лишних поездок и бумажной волокиты. Не нужно ходить ни в опеку, ни в МФЦ», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что Московская область стала первым регионом, в котором жилищный сертификат доступен детям-сиротам не с 23, а с 18 лет. Популярность сертификатов растёт. Если в 2023 году их выбрали около 60% заявителей, то в 2024 году — более 82%, в 2025 году — 87%, а в этом году — около 93%.
С помощью сертификата можно купить квартиру по своему выбору, а если есть деньги — добавить и взять жильё попросторнее.