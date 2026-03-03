Суд отказал компании из Серпухова в строительстве многоуровневой парковки

03 марта 2026, 16:55

оригинал Фото: istockphoto.com/Pattanaphong Khuankaew

Арбитражный суд Московской области отказал компании «Торговые ряды» в удовлетворении иска по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка на Садовой улице в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба суда.





Компания получила участок в аренду в 2009 году. Тогда его можно было использовать для размещения временных торговых точек на период реконструкции рынка. После этого арендатор изменил вид использования на «размещение торговых центров и комплексов», чтобы построить там многоуровневую парковку.





«Проверка, которую провёл муниципалитет, установила, что вид разрешённого использования земли поменяли на основании документов сомнительной подлинности. Изменения отменили. Компания обжаловала это решение в Минимущества области, получила отказ и обратилась в Арбитражный суд», — говорится в сообщении.