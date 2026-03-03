Демиховский машиностроительный завод наращивает производство
Несколько проектов по развитию мощностей и внедрению импортозамещения реализовал расположенный в Орехово-Зуевском округе Демиховский машиностроительный завод за последние три года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения «Единой России».
Развитие предприятия в непростых экономических условиях стало возможным благодаря государственной поддержке, которая является частью Народной программы партии «Единая Россия».
«Сейчас наши электропоезда максимально состоит из отечественных комплектующих и единственные из отечественных поездов входят в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ», — отметил гендиректор АО «ДМЗ» Владимир Чекалин.В свою очередь депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Геннадий Панин назвал ДМЗ ярким примером успешного импортозамещения в сфере производства.
«Конкурентоспособная промышленность является основой экономического и технологического суверенитета страны. И именно Народная программа партии — это тот механизм, который помогает в решении этой задачи: обеспечивает финансирование мер поддержки бизнеса, стимулирует импортозамещение и создание новых рабочих мест», — добавил Геннадий Панин.Итоги выполнения Народной программы в части промышленности члены «Единой России» обсудили на отчетно-программном форуме, который состоялся в Екатеринбурге 19 февраля. Собравшиеся отметили, что благодаря парти были приняты законы, обеспечивающие развитие отрасли.