Демиховский машиностроительный завод наращивает производство

03 марта 2026, 16:34

оригинал Фото: ТВ «Аист»

Несколько проектов по развитию мощностей и внедрению импортозамещения реализовал расположенный в Орехово-Зуевском округе Демиховский машиностроительный завод за последние три года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения «Единой России».





Развитие предприятия в непростых экономических условиях стало возможным благодаря государственной поддержке, которая является частью Народной программы партии «Единая Россия».





«Сейчас наши электропоезда максимально состоит из отечественных комплектующих и единственные из отечественных поездов входят в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ», — отметил гендиректор АО «ДМЗ» Владимир Чекалин.

«Конкурентоспособная промышленность является основой экономического и технологического суверенитета страны. И именно Народная программа партии — это тот механизм, который помогает в решении этой задачи: обеспечивает финансирование мер поддержки бизнеса, стимулирует импортозамещение и создание новых рабочих мест», — добавил Геннадий Панин.