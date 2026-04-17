К проверке безопасности подмосковных контейнерных складов привлекли кинологов
Операторы контейнерных складов начали внедрять отраслевой стандарт безопасности с привлечением кинологической службы. Проверки складских комплексов проводят с помощью регулярных выездов. Партнёром выступила специализированная кинологическая служба, имеющая опыт проверки объектов повышенного внимания.
В рамках выездных проверок специалисты осматривают территории, выборочно проверяют контейнеры и зоны общего доступа, рассказал «Радио 1» председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артём Замараев.
«С прошлого года к нашей отрасли возникло повышенное внимание со стороны правоохранительных органов, так как ситуация сейчас и в стране, и в мире неспокойная. У нас начались регулярные проверки со стороны МВД – сотрудники досматривали наши контейнерные склады. Мы пришли с коллегами к пониманию, что нужно повышать бдительность, и начали взаимодействие с кинологическим центром для профилактики всевозможных угроз террористической направленности. Собаки обладают достаточно высоким уровнем чувствительности и способны даже в закрытом контейнере обнаружить, например, взрывоопасные предметы. Мы начали такую профилактику системно и масштабно. Сейчас её применяют все участники нашей ассоциации – свыше 30 компаний, которые работают в Московском регионе», – пояснил Замараев.
Он добавил, что услугу начали применять на всех территориях ассоциации – в Московской области их свыше 100.
«Объём большой, а мы видим сейчас нехватку сотрудников полиции. Но мы берём на себя ответственность за безопасность. В Московской области к контейнерным терминалам и контейнерным складам с июля 2025 применяется постановление губернатора – к нашим площадкам выдвигаются определённые требования. В том числе предусмотрены очень дорогостоящие инспекционные досмотры, которые стоят порядка 150-200 миллионов рублей. Естественно, мы позволить себе такое оборудование не можем, но не можем и оставаться в стороне, когда к нам предъявляют такие высокие стандарты безопасности. Поэтому проводим вот такую посильную профилактику», – сказал собеседник «Радио 1».
По словам Артёма Замараева, решено было начать подобную практику с Московской области, так как именно в этом регионе проводится большая часть проверок со стороны правоохранительных органов.
«Решили помочь, так как видим недокомплект сотрудников полиции. Люди приезжают во внеурочное время и с утра до вечера досматривают наши территории. Это наша гражданская позиция – помогать силовым ведомствам», – объяснил руководитель.Как отметил эксперт, эффективность нового стандарта уже понятна. Практику внедрили месяц назад, и сейчас задача – досмотреть территории всех компаний, входящих в ассоциацию.