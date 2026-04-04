В МВД дали совет, как защититься от телефонных мошенников
Начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин дал россиянам совет, как защититься от телефонных мошенников. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт предупредил, что при получении звонка от неизвестного, который сообщает тревожные сведения, следует немедленно завершить разговор. Васенин подчеркнул, что это и есть основное правило безопасности. Он рекомендовал не вступать в диалог с телефонными преступниками и не задавать им вопросов.
По словам специалиста, мошенники специально используют тактику, которая вызывает у жертвы тревогу и побуждает её к дальнейшим действиям. Преступники умело манипулируют психологическими особенностями человека, чтобы вызвать у него беспокойство.
Читайте также: