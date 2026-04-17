Ветеранов МВД Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

17 апреля 2026, 16:54

В преддверии Дня ветеранов МВД России бывших сотрудников органов внутренних дел Подмосковья поздравили с наступающим праздником. Сослуживцы и представители регионального парламента навестили старшину милиции в отставке Николая Капранова, сообщает ​пресс-служба администрации городского округа Красногорск.





Депутат Московской областной думы Роман Володин поблагодарил ветерана за многолетнюю службу и отметил его вклад в воспитание молодого поколения и поддержку действующих сотрудников.



Отмечается, что важную роль в жизни Николая Капранова сыграла семья. Вместе с супругой он прожил почти 50 лет. По словам пары, основой крепкого союза остаются любовь и взаимное уважение.



Роман Володин также обратил внимание на преемственность поколений в семьях ветеранов, где дети и внуки нередко выбирают службу в правоохранительных органах. По его мнению, такие примеры формируют устойчивые ценности в обществе.

«На что я обратил внимание? Во многих семьях дети или внуки пошли по стопам. То есть они являются не только опорой для общества, они являются примером для своей семьи, ну и для нас в том числе. И я уверен, что благодаря таким людям общество становится лучше, чище и достойнее», — сказал он.

«Невозможно было по-другому. Я знал, что моя работа нужна людям. И если я буду её плохо исполнять, то грош мне цена», — подчеркнул Кулагин.