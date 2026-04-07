МВД раскрыло, как мошенники маскируют вредоносное ПО

07 апреля 2026, 08:53

МВД: мошенники могут маскировать вредоносное ПО в ссылках всплывающие окна

Фото: iStock/Dzurag

Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД РФ предупредило о новой схеме кибермошенников. Злоумышленники маскируют вредоносные программы под ссылки на всплывающие окна. Об этом пишет РИА Новости.





В ведомстве отметили, что преступники почти всегда стараются скрыть вредоносное ПО от пользователей.





«Один из актуальных способов — использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер», — говорится в сообщении.

«Будьте осторожны и относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы», — отмечают в МВД.