В подмосковной усадьбе Достоевских Масленицу отметят в традициях XIX века
В усадьбе Достоевских Даровое в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике 22 февраля по традиции отпразднуют Масленицу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В усадьбе, где Фёдор Достоевский провёл детство и познакомился с народными обычаями и традициями, Масленицу отмечают, как 200 лет назад. Посетители узнают, как тогда проходили масленичные гуляния, как развлекались дети и взрослые, чем угощали на праздник.
В музыкальной программе выступят фольклорные коллективы – ансамбль «Рось», «ТОП-Вечёра» и «Шыбер-Выбер» с народными песнями и хороводами. Веселить гостей будет балаганный театр с главным героем Петрушкой. Детей и взрослых пригласят участвовать в старинных народных играх. А умельцы-ремесленники проведут мастер-классы по изготовлению масленичных масок, кукол из ткани, соломы и лыка.
С историческими кулинарными традициями Масленицы посетителей познакомят энтузиасты исторической кухни «Taste of History. Попробуй историю на вкус».
Праздник будет проходить с полудня до 15:30 по адресу: Московская область, муниципальный округ Зарайск, деревня Даровое, д. 1А.
Найти подробную информацию и купить билеты можно по ссылке. Вход для детей до 14 лет будет бесплатным.
