В Кемерове проведут развлекательные мероприятия в честь Масленицы

09 февраля 2026, 11:56

Фото: iStock/JackF

В Кемерове пройдут праздничные мероприятия в честь Масленицы, а 22 февраля в Парке чудес традиционно сожгут чучело. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным «Сiбдепо», бесплатные развлекательные мероприятия для горожан начнут проводить с 16 февраля. Главный праздник состоится 22 февраля в Парке чудес, где для гостей устроят шоу со сжиганием чучела.



Тем временем в столице с 13 по 22 февраля проведут фестиваль «Масленица». Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг сообщает Агентство городских новостей «Москва».





«Горожане и туристы смогут познакомиться с праздничными традициями разных регионов России, освоить азы ткачества и художественной росписи, приготовить сытные угощения», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.