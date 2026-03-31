Как получить бесплатную юридическую помощь в Подмосковье: пошаговая инструкция и виды услуг
Бесплатная юридическая помощь в Московской области в 2026 году доступна широкому кругу граждан. При этом многие даже не знают, что могут получить консультацию, помощь с документами и даже представительство в суде без оплаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Закон о бесплатной юридической помощи гражданам
Право на получение квалифицированной юридической помощи закреплено на уровне Конституции РФ, однако порядок предоставления бесплатных услуг регулируется отдельными нормативными актами.
Ключевым документом является Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Он устанавливает основные гарантии получения такой помощи, а также определяет формы, категории получателей и порядок оказания услуг.
В Московской области дополнительно действует Закон Московской области от 27.07.2013 № 97/2013-ОЗ «О предоставлении бесплатной юридической помощи в Московской области», который расширяет перечень случаев и категорий граждан.
Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь в России
Несмотря на то, что юридическая помощь доступна всем, бесплатно её могут получить только определённые категории жителей.
К ним относятся:
- малоимущие граждане (с доходом ниже прожиточного минимума);
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
- граждане, участвующие в специальной военной операции, а также члены их семей;
- мобилизованные, контрактники и лица, выполняющие задачи в интересах Вооружённых Сил РФ, и их семьи;
- лица, участвовавшие в боевых действиях в составе ДНР и ЛНР с 2014 года, и их семьи;
- дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их представители;
- граждане, желающие принять ребёнка в семью;
- усыновители — по вопросам защиты прав детей;
- пожилые граждане и инвалиды, проживающие в социальных учреждениях;
- несовершеннолетние в учреждениях системы профилактики и местах лишения свободы (по вопросам их прав);
- граждане, признанные судом недееспособными;
- граждане, имеющие право на помощь по закону о психиатрической помощи;
- пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций (включая членов семей погибших);
- граждане, потерявшие жильё, имущество или документы в результате ЧС;
- полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы;
- почётные граждане Московской области;
- дольщики проблемных объектов в Подмосковье;
- граждане в трудной жизненной ситуации — в экстренных случаях помощь оказывается в течение трёх дней, а при угрозе жизни и здоровью — немедленно.
Также бесплатная юридическая помощь может предоставляться в рамках уголовного судопроизводства подозреваемым и обвиняемым.
Какие виды помощи можно получить
Согласно законодательству, бесплатная юридическая помощь предоставляется в нескольких формах:
- правовое консультирование в устной и письменной форме;
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
- представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, а также организациях.
Помощь может охватывать широкий круг вопросов, включая:
- сделки с недвижимостью и регистрацию прав;
- предоставление жилья и споры по соцнайму;
- защиту прав потребителей (в том числе по коммунальным услугам и медицине);
- трудовые споры и восстановление на работе;
- назначение пособий, пенсий и социальных выплат;
- взыскание алиментов и установление отцовства;
- защиту прав детей-сирот и инвалидов;
- компенсации вреда и помощь пострадавшим в ЧС;
- получение льгот и социальных гарантий;
- обжалование действий органов власти.
Какие документы нужны
Для получения бесплатной юридической помощи необходимо подготовить базовый пакет документов:
- заявление об оказании бесплатной юридической помощи (заполняется при обращении);
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи (например, справка о доходах, удостоверение инвалида, документы о статусе и т.д.).
Без подтверждения категории гражданина помощь на бесплатной основе оказана не будет.
Как получить бесплатную юридическую помощь в Московской области в 2026 году: пошаговая инструкция
Получить бесплатную юридическую помощь в Подмосковье можно через государственные структуры и адвокатов, участвующих в системе.
Пошаговый порядок выглядит следующим образом:
1. Определите, относитесь ли вы к категории граждан, имеющих право на бесплатную помощь.
2. Подготовьте необходимые документы, включая паспорт и подтверждение льготного статуса.
3. Запишитесь на приём в Государственное юридическое бюро Московской области (приём ведётся по предварительной записи).
4. Придите на консультацию и заполните заявление на месте или заранее.
5. Получите консультацию, помощь в составлении документов или представительство в суде — в зависимости от ситуации.
Также помощь могут оказывать адвокаты, участвующие в государственной системе бесплатной юридической помощи. Консультации проводятся в специализированных центрах, расположенных по всей Московской области.