31 марта 2026, 13:28

Бесплатная юридическая помощь в Московской области в 2026 году доступна широкому кругу граждан. При этом многие даже не знают, что могут получить консультацию, помощь с документами и даже представительство в суде без оплаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Закон о бесплатной юридической помощи гражданам Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь в России Какие виды помощи можно получить Какие документы нужны Как получить бесплатную юридическую помощь в Московской области в 2026 году: пошаговая инструкция

Закон о бесплатной юридической помощи гражданам

Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь в России

малоимущие граждане (с доходом ниже прожиточного минимума);

инвалиды I и II группы;

ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

граждане, участвующие в специальной военной операции, а также члены их семей;

мобилизованные, контрактники и лица, выполняющие задачи в интересах Вооружённых Сил РФ, и их семьи;

лица, участвовавшие в боевых действиях в составе ДНР и ЛНР с 2014 года, и их семьи;

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их представители;

граждане, желающие принять ребёнка в семью;

усыновители — по вопросам защиты прав детей;

пожилые граждане и инвалиды, проживающие в социальных учреждениях;

несовершеннолетние в учреждениях системы профилактики и местах лишения свободы (по вопросам их прав);

граждане, признанные судом недееспособными;

граждане, имеющие право на помощь по закону о психиатрической помощи;

пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций (включая членов семей погибших);

граждане, потерявшие жильё, имущество или документы в результате ЧС;

полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы;

почётные граждане Московской области;

дольщики проблемных объектов в Подмосковье;

граждане в трудной жизненной ситуации — в экстренных случаях помощь оказывается в течение трёх дней, а при угрозе жизни и здоровью — немедленно.

Какие виды помощи можно получить

правовое консультирование в устной и письменной форме;

составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, а также организациях.

сделки с недвижимостью и регистрацию прав;

предоставление жилья и споры по соцнайму;

защиту прав потребителей (в том числе по коммунальным услугам и медицине);

трудовые споры и восстановление на работе;

назначение пособий, пенсий и социальных выплат;

взыскание алиментов и установление отцовства;

защиту прав детей-сирот и инвалидов;

компенсации вреда и помощь пострадавшим в ЧС;

получение льгот и социальных гарантий;

обжалование действий органов власти.

Какие документы нужны

заявление об оказании бесплатной юридической помощи (заполняется при обращении);

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи (например, справка о доходах, удостоверение инвалида, документы о статусе и т.д.).

Как получить бесплатную юридическую помощь в Московской области в 2026 году: пошаговая инструкция