Юрист предупредил россиян о рисках вложений в «новые доллары»

Юрист Илья Русяев рассказал о риске неудачно вложиться в казахстанский тенге

Юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев предупредил россиян о рисках, связанных с вложениями в казахстанский тенге. Они действительно обещают неплохую доходность, однако подходят не всем. Слова аналитика передает агентство «Прайм».





Русяев сразу отметил, что называть тенге «новым долларом» из-за появления вкладов в этой валюте в российских банках — неверно. Причина для сложившейся ситуации иная, она в первую очередь связана с ростом объёмов расчётов, переводов и платежей между Россией и Казахстаном. У банков просто сформировался спрос на инфраструктуру для работы с этой валютой.



Базовая ставка Нацбанка Казахстана на март 2026 года составляет 18%, что делает тенговые продукты экономически выгодными. Однако только для тех людей, которые уже ведут дела с Казахстаном и имеют там финансовые интересы.



