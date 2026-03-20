Юрист предупредил россиян о рисках вложений в «новые доллары»
Юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев предупредил россиян о рисках, связанных с вложениями в казахстанский тенге. Они действительно обещают неплохую доходность, однако подходят не всем. Слова аналитика передает агентство «Прайм».
Русяев сразу отметил, что называть тенге «новым долларом» из-за появления вкладов в этой валюте в российских банках — неверно. Причина для сложившейся ситуации иная, она в первую очередь связана с ростом объёмов расчётов, переводов и платежей между Россией и Казахстаном. У банков просто сформировался спрос на инфраструктуру для работы с этой валютой.
Базовая ставка Нацбанка Казахстана на март 2026 года составляет 18%, что делает тенговые продукты экономически выгодными. Однако только для тех людей, которые уже ведут дела с Казахстаном и имеют там финансовые интересы.
Для остальных вкладчиков курсовые риски, спред при конвертации валюты (на входе и выходе) и сложность схем работы с тенге могут полностью «съесть» доходность по депозиту.
Перспектива массовых сбережений в казахской валюте для широкого круга инвесторов остаётся неоднозначной, заключил Русяев. Для повседневных сбережений он предлагает использовать рубль, а валютной диверсификации — китайский юань.
Ранее сообщалось, что член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев допустил рост доллара до 95–100 рублей к концу года. Он подчеркнул, что дальнейшая динамика американской валюты будет, в том числе, во многои зависеть от стоимость нефти.