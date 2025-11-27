В чеховской усадьбе Мелихово после реставрации открыли флигель-кухню

27 ноября 2025, 21:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» после реставрационных работ открыли экспозицию «Флигель-кухня1893 года». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Реставрацию объекта культурного наследия проводили впервые. Она началась в октябре прошлого года. За это время укрепили фундамент, обновили цоколь, фасад и крышу. Утеплили полы и потолки, отреставрировали двери, оконные рамы и печь. Вход перенесли и восстановили по историческим фотографиям.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Ранее объект не отапливался, теперь же в здание провели отопление. Проложили новые электрические и водопроводные сети. Экспозицию оборудовали вентиляцией, автоматической системой пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией.

«Изначально кухня в усадьбе Мелихово находилась в доме, но Антону Павловичу мешали запахи еды. Решено было перенести кухню в старую людскую рядом с домом, и в 1893 году Чеховы построили новую кухню. В одной половине располагалась русская печь, там готовили пищу и хранили запасы. На другой половине жили горничные, а часть коридора с окном отделили и устроили там маленькую оранжерею для выращивания рассады», – рассказали в министерстве.