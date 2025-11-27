В подмосковном Красноармейске открыли первую выставку ученицы школы искусств
В Красноармейской детской школе искусств открыли первую персональную выставку ученицы 5 «А» класса Дарьи Трыковой. Экспозицию организовали в рамках областного творческого проекта «Моя первая выставка», сообщили в Администрации Пушкинского городского округа.
Дарья Трыкова учится по предпрофессиональной программе «Живопись» у преподавателя Анны Чуриловой. Юная художница уже была лауреатом муниципальных, региональных и международных конкурсов.
На выставке представили более 20 академических и творческих работ Дарьи. Все произведения атор выполнила в разных техниках. Они демонстрируют уровень подготовки и творческий рост ученицы. Торжественное открытие сопровождала музыкальная программа Тамары Валуйчиковой — лауреата международных музыкальных конкурсов.
Посетить выставку можно до 31 декабря. Проект «Моя первая выставка» реализует Министерство культуры и туризма Московской области. В течение учебного года он помогает юным художникам Подмосковья представить свои работы широкой аудитории и получить поддержку на старте творческого пути.
