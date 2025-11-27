В подмосковном Красноармейске открыли первую выставку ученицы школы искусств

27 ноября 2025, 16:10

Фото: пресс-служба Администрации Пушкинского городского округа

В Красноармейской детской школе искусств открыли первую персональную выставку ученицы 5 «А» класса Дарьи Трыковой. Экспозицию организовали в рамках областного творческого проекта «Моя первая выставка», сообщили в Администрации Пушкинского городского округа.