В Мытищах после масштабного капремонта открыли легендарный театр «ФЭСТ»
В Мытищах после масштабной реконструкции открылся театр драмы и комедии «ФЭСТ». Об этом объявил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
Работы проходили по госпрограмме Московской области за счёт средств регионального бюджета.
«Сегодня мы открыли новую страницу культурной жизни Мытищ. Возвращение «ФЭСТа» в обновлённое здание – важный вклад в инфраструктуру города. Мы не только провели капремонт, но и создали современное общественное пространство. Уверен, что оно станет любимым местом отдыха жителей», – отметил Туровский.
Театр был построен в далёком 1969 году на улице Щербакова. В ходе работ провели реконструкцию существующего здания и возвели двухэтажные пристройки.
Помимо этого, специалисты заменили мебель, установили на основной и камерной сценах дополнительное оборудование. На прилегающей территории выполнили благоустройству и озеленение.