Как записать ребенка на сдачу ГТО в Подмосковье: пошаговая инструкция для родителей

Фото: Медиасток.РФ

Сдать нормы ГТО могут дети уже с 6 лет. Записать ребёнка проще всего через Госуслуги — весь процесс занимает всего несколько минут. Ниже — понятная инструкция, кто может подать заявку, какие данные нужны и что делать после записи.





Как зарегистрировать ребенка на сдачу нормативов ГТО


Записать ребёнка через Госуслуги может только законный представитель — родитель, опекун или попечитель. А еще учётная запись обязательно должна быть подтверждённой.

Шаг 1. Найдите услугу записи


Нужно зайти на портал госуслуг и открыть сервис «Запись на сдачу нормативов ГТО».

Фото: screenshot gosuslugi.ru

Шаг 2. Заполните данные ребёнка


Здесь необходимо указать:
  • ФИО;
  • дату рождения;
  • СНИЛС;
  • номер телефона;
  • электронную почту.

Фото: screenshot gosuslugi.ru

Шаг 3. Выберите центр тестирования


В заявке выберите:
  • центр тестирования в Подмосковье;
  • испытания для прохождения;
  • дату и время сдачи.

Фото: screenshot gosuslugi.ru

Шаг 4. Получите подтверждение


После отправки заявки проверьте личный кабинет. Там появится уведомление с датой, временем, местом проведения и списком испытаний.

Преимущества сдачи нормативов ГТО

Сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» помогает детям не только проверить физическую форму, но и выработать полезные привычки — регулярные тренировки, дисциплину и уверенность в себе. Участие в испытаниях мотивирует больше двигаться, ставить личные цели и постепенно улучшать результаты. Для многих ребят это становится первым серьёзным спортивным опытом.

Кроме того, успешная сдача ГТО может дать практическую пользу в будущем. Значки и достижения учитывают некоторые образовательные организации — например, они могут добавить дополнительные баллы при поступлении. Но главное — ребёнок учится заботиться о здоровье и развивает свою выносливость.

Как сдать ГТО на золотой значок: секреты успеха

  • Начните подготовку заранее — минимум за 2–3 месяца;
  • Изучите нормативы своей возрастной ступени;
  • Тренируйте базовые упражнения: бег, подтягивания, гибкость, выносливость;
  • Следите за режимом сна и питанием;
  • Пройдите пробное тестирование в центре ГТО;
  • Не перегружайте ребёнка за несколько дней до сдачи.

Ирина Паршина

