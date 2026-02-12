12 февраля 2026, 16:30

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Сдать нормы ГТО могут дети уже с 6 лет. Записать ребёнка проще всего через Госуслуги — весь процесс занимает всего несколько минут. Ниже — понятная инструкция, кто может подать заявку, какие данные нужны и что делать после записи.





Содержание



Как зарегистрировать ребенка на сдачу нормативов ГТО

Шаг 1. Найдите услугу записи

Фото: screenshot gosuslugi.ru

Шаг 2. Заполните данные ребёнка

ФИО;

дату рождения;

СНИЛС;

номер телефона;

номер телефона; электронную почту.

Фото: screenshot gosuslugi.ru

Шаг 3. Выберите центр тестирования

центр тестирования в Подмосковье;

испытания для прохождения;

испытания для прохождения; дату и время сдачи.

Фото: screenshot gosuslugi.ru

Шаг 4. Получите подтверждение

