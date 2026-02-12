Как записать ребенка на сдачу ГТО в Подмосковье: пошаговая инструкция для родителей
Сдать нормы ГТО могут дети уже с 6 лет. Записать ребёнка проще всего через Госуслуги — весь процесс занимает всего несколько минут. Ниже — понятная инструкция, кто может подать заявку, какие данные нужны и что делать после записи.
Как зарегистрировать ребенка на сдачу нормативов ГТО
Записать ребёнка через Госуслуги может только законный представитель — родитель, опекун или попечитель. А еще учётная запись обязательно должна быть подтверждённой.
Шаг 1. Найдите услугу записи
Нужно зайти на портал госуслуг и открыть сервис «Запись на сдачу нормативов ГТО».
Шаг 2. Заполните данные ребёнка
Здесь необходимо указать:
- ФИО;
- дату рождения;
- СНИЛС;
- номер телефона;
- электронную почту.
Шаг 3. Выберите центр тестирования
В заявке выберите:
- центр тестирования в Подмосковье;
- испытания для прохождения;
- дату и время сдачи.
Шаг 4. Получите подтверждение
После отправки заявки проверьте личный кабинет. Там появится уведомление с датой, временем, местом проведения и списком испытаний.
Преимущества сдачи нормативов ГТОСдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» помогает детям не только проверить физическую форму, но и выработать полезные привычки — регулярные тренировки, дисциплину и уверенность в себе. Участие в испытаниях мотивирует больше двигаться, ставить личные цели и постепенно улучшать результаты. Для многих ребят это становится первым серьёзным спортивным опытом.
Кроме того, успешная сдача ГТО может дать практическую пользу в будущем. Значки и достижения учитывают некоторые образовательные организации — например, они могут добавить дополнительные баллы при поступлении. Но главное — ребёнок учится заботиться о здоровье и развивает свою выносливость.
Как сдать ГТО на золотой значок: секреты успеха
- Начните подготовку заранее — минимум за 2–3 месяца;
- Изучите нормативы своей возрастной ступени;
- Тренируйте базовые упражнения: бег, подтягивания, гибкость, выносливость;
- Следите за режимом сна и питанием;
- Пройдите пробное тестирование в центре ГТО;
- Не перегружайте ребёнка за несколько дней до сдачи.