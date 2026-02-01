01 февраля 2026, 01:41

ТАСС: первые российские спортсмены прибыли на Олимпиаду в Италии

Фото: iStock/fotofritz16

Российские спортсмены Савелий Коростелев и Дарья Непряева приехали в Италию и начали финальный этап подготовки к предстоящим Олимпийским играм. Об этом сообщил тренер Данил Акимов в беседе с агентством ТАСС.