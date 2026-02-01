Первые российские спортсмены прибыли на Олимпиаду в Италии
Российские спортсмены Савелий Коростелев и Дарья Непряева приехали в Италию и начали финальный этап подготовки к предстоящим Олимпийским играм. Об этом сообщил тренер Данил Акимов в беседе с агентством ТАСС.
По словам специалиста, атлеты уже вышли на трассы. Для них это первый день тренировок в Италии. Ранее спортсмены проходили подготовку в Швейцарии.
Непряева откроет программу российских стартов: она выйдет на дистанцию скиатлона 7 февраля. Коростелев выступит в той же дисциплине на следующий день.
1 февраля в Италию прибудут представители российской команды по санному и конькобежному спорту. Соревнования этих дисциплин станут открытием зимних Олимпийских игр.
Читайте также: