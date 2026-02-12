Лыжница из Подмосковья завоевала медаль чемпионата России по прыжкам с трамплина
Воспитанница подмосковного Центра олимпийских видов спорта Ксения Каблукова выиграла серебряную медаль на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Награду представительнице Подмосковья принесли соревнования на трамплине К-90.
«Первое место заняла Александра Кустова из Магадана, второе Ксения Каблукова, а третье — фаворитка турнира, призёр Олимпийский игр в Сочи Ирма Махиня из Красноярского края», — говорится в сообщении.Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проходит в городе Нижний Тагил Свердловской области с 10 по 16 февраля.
Ранее сообщалось, что юные дзюдоисты из Химок завоевали золотую и серебряную медали Кубка Европы.