Подмосковный спортсмен стал призёром чемпионата России по лыжному двоеборью

Воспитанник подмосковного Центр олимпийских видов спорта Виталий Шаршавин завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по лыжному двоеборью. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Награду Виталий получил по итогам соревнований в дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования десять километров».

«Золотую медаль выиграл представитель Нижегородской области с результатом 26:06,4. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся спортсмен из Санкт-Петербурга с отставанием от лидера на 2:34,0. А Шаршавин отстал от победителя на 2:56,6 и занял третье место», — говорится в сообщении.
Чемпионат проходит в городе Чайковский Пермского края с 9 по 16 февраля.

Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка Ксения Каблукова завоевала серебряную медаль на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина.
