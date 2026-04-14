Заболеваемость туберкулёзом в Подмосковье снизилась почти на четверть

14 апреля 2026, 12:02

За первый квартал текущего года заболеваемость туберкулёзом в Московской области составила 13,7 на 100 тысяч населения. Это на 24,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Значительного снижения заболеваемости удалось достичь благодаря масштабной профилактической работе и ранней диагностике.





«В Московской области регулярно проводятся профилактические и диагностические мероприятия. Важна также высокая эффективность применяемого лечения», — отметил главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр региона Сергей Смердин.