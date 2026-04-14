Совет сторонников «Единой России» в Подмосковье возглавил Александр Легков
Знаменитый лыжник, олимпийский чемпион, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Александр Легков стал главой совета сторонников партии в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Общее число сторонников «Единой России» в стране составляет уже более 900 тысяч человек. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«Вас объединяет гражданская ответственность, готовность к служению и патриотизм. Поэтому сегодня институт сторонников становится понятной и востребованной площадкой, в том числе и для участников СВО», — отметил Якушев.Главной задачей сторонников «Единой России» в настоящее время является сбор наказов жителей, которые лягут в основу новой Народной программы партии. Важность этой работы отметил и Александр Легков.
«В Подмосковье число сторонников партии постоянно растёт. Сегодня в наших рядах более 70 тысяч членов «Единой России» и более 55 тысяч сторонников. Люди видят результаты нашей работы и готовы принимать в ней участие», — добавил Легков.Старт сбору предложений для новой Народной программы дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на первом федеральном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге, который проходил в феврале.
В Московской области наказы избирателей принимают во всех общественных приёмных партии. Кроме того, свои инициативы можно отправить в онлайн-режиме — через сайт естьрезультат.рф или передать по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50.