Совет сторонников «Единой России» в Подмосковье возглавил Александр Легков

14 апреля 2026, 09:40

оригинал Александр Легков (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Знаменитый лыжник, олимпийский чемпион, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Александр Легков стал главой совета сторонников партии в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.





Общее число сторонников «Единой России» в стране составляет уже более 900 тысяч человек. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.





«Вас объединяет гражданская ответственность, готовность к служению и патриотизм. Поэтому сегодня институт сторонников становится понятной и востребованной площадкой, в том числе и для участников СВО», — отметил Якушев.

«В Подмосковье число сторонников партии постоянно растёт. Сегодня в наших рядах более 70 тысяч членов «Единой России» и более 55 тысяч сторонников. Люди видят результаты нашей работы и готовы принимать в ней участие», — добавил Легков.