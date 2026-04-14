Ремонт дворца торжеств «Центральный» в Серпухове завершат до конца года

14 апреля 2026, 12:30

Дворец торжеств «Центральный», расположенный на улице Луначарского в Серпухове, капитально ремонтируют. Завершить работы планируется в декабре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание общей площадью более тысячи квадратных метров построили в 1953 году. Первоначально там располагался двухзальный кинотеатр. В начале ХХI века объект преобразовали в место для проведения тождественных мероприятий. Постройка является объектом культурного наследия.





«В настоящее время в здании проводятся демонтажные работы. Их готовность составляет 50%», — отмечается в сообщении.