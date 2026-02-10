Готовность детсада на 205 мест в балашихинском ЖК «Новое Павлино» превысила 55%
Детский сад, рассчитанный на 295 воспитанников, строят в жилом комплексе «Новое Павлино» на территории Балашихи. В настоящее время готовность объекта составляет более 55%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Основные строительно-монтажные работы, включая возведение стен, устройство кровли и остекление здания, уже выполнены.
«Сейчас рабочие монтируют инженерные сети, обустраивают вентилируемый фасад и заканчивают черновую отделку помещений, а затем приступят к чистовой отделке и монтажу лифтов», — говорится в сообщении.Общая площадь трёхэтажного здания составляет около 3,4 тыс. квадратных метров, там расположены девять групповых помещений со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками. В детсаду также предусмотрены кружковые, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт и пищеблок полного цикла.
Ввести детский сад в эксплуатацию планируют в текущем году.