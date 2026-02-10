Готовность детсада на 205 мест в балашихинском ЖК «Новое Павлино» превысила 55%

10 февраля 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 295 воспитанников, строят в жилом комплексе «Новое Павлино» на территории Балашихи. В настоящее время готовность объекта составляет более 55%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Основные строительно-монтажные работы, включая возведение стен, устройство кровли и остекление здания, уже выполнены.





«Сейчас рабочие монтируют инженерные сети, обустраивают вентилируемый фасад и заканчивают черновую отделку помещений, а затем приступят к чистовой отделке и монтажу лифтов», — говорится в сообщении.