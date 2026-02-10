10 февраля 2026, 13:53

Многие родители в Подмосковье выбирают школу для ребёнка задолго до 1 сентября, но даже при ранней подготовке можно столкнуться с отказом из-за нехватки мест или ошибок в заявлении. Электронная запись через региональный портал госуслуг упростила процедуру, но добавила нюансов со сроками, этапами и правами на зачисление. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Когда записывать ребёнка в первый класс в 2026 году Пошаговая инструкция по записи в школу через Госуслуги Можно ли выбрать школу не по прописке и месту жительства Как перевести ребёнка в другую школу Как записать ребёнка в музыкальную, спортивную или художественную школу

Когда записывать ребёнка в первый класс в 2026 году

Пошаговая инструкция по записи в школу через Госуслуги

Вход на портал

Ознакомление с информацией

Подача электронного заявления

детей, имеющих внеочередное право;

детей, имеющих первоочередное право;

детей, имеющих преимущественное право;

детей, проживающих на закрепленной за школой территории (при наличии постоянной или временной регистрации в Московской области).

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документ, подтверждающий полномочия представителя, опеку или попечительство (при необходимости);

документ, подтверждающий льготу (если заявление подается с 1 апреля по 30 июня);

свидетельство о рождении ребёнка или иной документ, подтверждающий факт рождения;

свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания (на первом этапе).

Можно ли выбрать школу не по прописке и месту жительства

Как перевести ребёнка в другую школу

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документы об опеке или попечительстве (при необходимости);

свидетельство о рождении ребёнка;

документ об успеваемости;

личное дело обучающегося;

данные СНИЛС.

Как записать ребёнка в музыкальную, спортивную или художественную школу