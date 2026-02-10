Запись ребёнка в школу через Госуслуги в Подмосковье: пошаговая инструкция и важные нюансы
Многие родители в Подмосковье выбирают школу для ребёнка задолго до 1 сентября, но даже при ранней подготовке можно столкнуться с отказом из-за нехватки мест или ошибок в заявлении. Электронная запись через региональный портал госуслуг упростила процедуру, но добавила нюансов со сроками, этапами и правами на зачисление. Подробности – в материале «Радио 1».
Когда записывать ребёнка в первый класс в 2026 году
Запись детей в первый класс в Подмосковье проходит в два этапа. Первый этап начинается 1 апреля и длится до 30 июня. В этот период можно подать заявление о приёме ребёнка, который имеет внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления, а также проживает на территории, закрепленной за конкретной школой.
Максимальный срок оказания услуги на этом этапе составляет 93 дня, что связано с порядком формирования очереди. Подать заявление может один из родителей или законный представитель ребёнка.
Второй этап приёма стартует 6 июля и продолжается до 5 сентября. В это время заявления принимаются от родителей, которые хотят записать ребёнка в школу не по месту регистрации. Максимальный срок оказания услуги на втором этапе – 5 рабочих дней.
Отдельно отмечается, что перевод из одной школы в другую допускается в течение всего учебного года, а не только в период летней кампании.
Пошаговая инструкция по записи в школу через Госуслуги
Процедура записи в первый класс регламентирована Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458. В Московской области порядок предоставления услуги закреплен административными регламентами муниципалитетов.
- Вход на портал
Необходимо зайти на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru.
На главной странице размещена плитка и баннер «Запись в первый класс», по которым нужно перейти.
Важно учитывать, что запись в первый класс будет доступна только с 00:00 1 апреля. При попытке подать заявление раньше в процедуре откажут.
- Ознакомление с информацией
После перехода открывается страница с информационным сообщением о порядке оказания услуги. Авторизация через ЕСИА и РПГУ не требуется.
- Подача электронного заявления
Открывается форма подачи заявления. С 1 апреля по 30 июня можно подать заявление в электронном виде о приёме в первый класс:
- детей, имеющих внеочередное право;
- детей, имеющих первоочередное право;
- детей, имеющих преимущественное право;
- детей, проживающих на закрепленной за школой территории (при наличии постоянной или временной регистрации в Московской области).
К электронной форме необходимо прикрепить цифровые копии документов, в том числе:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя, опеку или попечительство (при необходимости);
- документ, подтверждающий льготу (если заявление подается с 1 апреля по 30 июня);
- свидетельство о рождении ребёнка или иной документ, подтверждающий факт рождения;
- свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания (на первом этапе).
Иностранные документы должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Можно ли выбрать школу не по прописке и месту жительства
Если родители хотят, чтобы ребёнок пошёл в школу, не закрепленную за территорией проживания, подать заявление можно только на втором этапе – с 6 июля по 5 сентября. В этом случае зачисление возможно исключительно при наличии свободных мест.
Основной причиной отказа в предоставлении услуги остается отсутствие свободных мест в образовательной организации, даже при корректно заполненных документах.
Как перевести ребёнка в другую школу
На портале госуслуг также предусмотрена возможность подать заявление на перевод ребёнка из одного учебного учреждения в другое. Одной из самых распространенных причин перевода является изменение места проживания семьи.
Для получения услуги необходимо заполнить электронное заявление, после чего система предложит список школ в муниципалитете, где есть свободные места. К заявлению прикрепляются:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы об опеке или попечительстве (при необходимости);
- свидетельство о рождении ребёнка;
- документ об успеваемости;
- личное дело обучающегося;
- данные СНИЛС.
После подачи заявления оригиналы документов нужно предоставить в школу в течение одного рабочего дня. Если этого не сделать, заявление не будет рассматриваться. Максимальный срок оказания услуги – три рабочих дня, решение направляется заявителю по электронной почте.
Перейти из одной школы в другую можно в любое время года, поскольку законодательством конкретные сроки не установлены. Однако педагоги советуют делать это летом: учебный процесс не прерывается, а вероятность наличия свободных мест значительно выше.
Отдельно предусмотрена возможность перевода в специализированные классы с углубленным изучением предметов или дополнительными предпрофессиональными программами в области искусства, физкультуры и спорта. Такие школы вправе проводить вступительные испытания, а недостаточно высокие результаты успеваемости школьника – одна из основных причин отказа.
Как записать ребёнка в музыкальную, спортивную или художественную школу
Необходимость обучения по дополнительным предпрофессиональным программам также может стать основанием для подачи заявления через региональный портал. Срок предоставления услуги составляет три рабочих дня, перечень документов аналогичен переводу в обычную школу.
При этом наличие наград за участие в олимпиадах или спортивных состязаниях считается дополнительным преимуществом, о чем прямо говорится в статье 16 главы 5 закона Московской области «Об образовании». Перед подачей заявления родителям рекомендуется лично посетить учреждение и уточнить требования к уровню подготовки ребёнка.