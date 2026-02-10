Глава Пушкинского округа рассказал о планах по ремонту школ и детсадов
Два детских сада и четыре школы отремонтируют в Пушкинском округе в текущем году. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Максим Красноцветов, сообщает пресс-служба областного правительства.
За минувшие пять лет в округе обновили девять щкол и четыре детсада, а также ввели в эксплуатацию корпус-долгострой гимназии №10 и новые школы на 550 и 1100 мест и детский сад на 210 мест.
«В текущем году планируем отремонтировать четыре школы и два детских сада, а в 2027-2028 годах — ввести в эксплуатацию две пристройки к школам в Ивантеевке — Гимназии и СОШ №2», — сказал Максим Красноцветов.Развивается также медицинская инфраструктура округа: ремонт провели в двух корпусах Пушкинской больницы, женской консультации, двух амбулаториях и детской поликлинике. Сейчас ведётся обновление взрослых поликлиник в Пушкине и Ивантеевке, хирургическом корпусе клинической больницы им. Розанова и поликлиники в микрорайоне Мамонтовка. Кроме того, продолжается строительство поликлиники на 400 посещений в смену.
Максим Красноцветов доложил и о благоустройстве.
«Мы благоустроили «Банный лес», лесопарк «Северный», первую и вторую очереди городского парка в Ивантеевке и центральный парк в Пушкине», — сказал глава округа.В этом году планируется благоустроить зону отдыха на берегу реки Уча в Ивантеевке, мемориальный сквер «Журавли» с пешеходной зоной и бульвар в микрорайоне Дзержинец в Пушкине.