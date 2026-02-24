На донорских акциях в Раменском и Солнечногорске собрали около 64 литров крови
Почти 64 литра крови собрали на донорских акциях, которые провели в Солнечногорске и Раменском в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В акциях приняли участие сотрудники МЧС, Росгвардии, военного следственного отдела СК России и студенты медицинского колледжа — всего около 200 человек.
Доноры также смогли полистать газету, которую выпустил к 23 февраля Московский областной центр крови. В неё опубликованы воспоминания сотрудников о военной службе и о том, как они спасали пациентов.«Мой папа был почётным донором, для него это было делом чести. Я впервые сдала кровь 16 лет назад и поняла, что это помощь тем, кто в ней нуждается. Теперь я продолжаю его дело», — рассказала сотрудница Росгвардии Екатерина Даманская.