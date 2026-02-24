На донорских акциях в Раменском и Солнечногорске собрали около 64 литров крови

24 февраля 2026, 18:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 64 литра крови собрали на донорских акциях, которые провели в Солнечногорске и Раменском в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В акциях приняли участие сотрудники МЧС, Росгвардии, военного следственного отдела СК России и студенты медицинского колледжа — всего около 200 человек.



