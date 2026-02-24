В Подмосковье искусственный интеллект помогает врачам назначать препараты

24 февраля 2026, 22:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В медучреждениях Московской области запустили новый инструмент на основе искусственного интеллекта для повышения безопасности и эффективности лекарственной терапии. Это модуль поддержки принятия врачебных решений, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Модуль работает как интеллектуальный ассистент, помогающий врачам оформлять лекарственные назначения. В момент создания рецепта система автоматически проверит назначение по 15 ключевым параметрам. Она также проанализирует потенциальные риски, в том числе взаимодействие между назначенными препаратами, их совместимость с возрастом и полом, а также предупредит о возможной передозировке.

«Внедрение таких систем – шаг к медицине будущего, где технологии служат не заменой, а дополнением к знаниям и опыту врача. Модуль является исключительно помощником врача – решение о назначении препарата остаётся за специалистом. Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и эффективность лечения для каждого жителя Подмосковья», – заверил зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.