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Капремонт кровель завершили в 500 многоквартирных домах Подмосковья

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Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области с начала года провели капитальный ремонт скатных и плоских кровель в 493 многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.



Работы проводят в рамках краткосрочной программы капремонта общего имущества МКД. Больше всего крыш отремонтировали в Люберцах (37 домов), Дмитровском муниципальном округе (29), Одинцове и Истре (по 24). С начала октября проведена приёмка в 65 многоквартирных домах.

«Среди главных нововведений 2026-го – заключение договоров подряда сроком до года. При этом один контракт включает не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. Кроме того, в реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ теперь вошли муниципальные управляющие компании. Всё это делается для того, чтобы добиться главных целей – сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

При ремонте плоской кровли проводят демонтаж старого кровельного покрытия и стяжки; локальный ремонт плит покрытий и межпанельных швов; устройство разуклонки керамзитом; стяжку; укладку нового гидроизоляционного ковра в два слоя; обустройство вентиляционных шахт и выходов на крышу.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

При ремонте скатной кровли выполняют укладку профлиста; утепление чердачного помещения; замену стропильной системы и системы наружного водостока; обработку деревянных конструкций огнебиозащитным составом.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Для работ используют современные технологии и материалы. При этом применяют гидроизоляционные покрытия, устойчивые к осадкам и резким перепадам температур, учитывают особенности конструкций разных типов кровель. Качество работ на каждом этапе отслеживают специалисты стройконтроля. Это позволяет соблюдать нормативы.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

По данным министерства, до конца года работы планируется завершить ещё в 799 домах.
Лора Луганская

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