Капремонт кровель завершили в 500 многоквартирных домах Подмосковья
В Московской области с начала года провели капитальный ремонт скатных и плоских кровель в 493 многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Работы проводят в рамках краткосрочной программы капремонта общего имущества МКД. Больше всего крыш отремонтировали в Люберцах (37 домов), Дмитровском муниципальном округе (29), Одинцове и Истре (по 24). С начала октября проведена приёмка в 65 многоквартирных домах.
«Среди главных нововведений 2026-го – заключение договоров подряда сроком до года. При этом один контракт включает не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. Кроме того, в реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ теперь вошли муниципальные управляющие компании. Всё это делается для того, чтобы добиться главных целей – сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
При ремонте плоской кровли проводят демонтаж старого кровельного покрытия и стяжки; локальный ремонт плит покрытий и межпанельных швов; устройство разуклонки керамзитом; стяжку; укладку нового гидроизоляционного ковра в два слоя; обустройство вентиляционных шахт и выходов на крышу.
При ремонте скатной кровли выполняют укладку профлиста; утепление чердачного помещения; замену стропильной системы и системы наружного водостока; обработку деревянных конструкций огнебиозащитным составом.
Для работ используют современные технологии и материалы. При этом применяют гидроизоляционные покрытия, устойчивые к осадкам и резким перепадам температур, учитывают особенности конструкций разных типов кровель. Качество работ на каждом этапе отслеживают специалисты стройконтроля. Это позволяет соблюдать нормативы.
По данным министерства, до конца года работы планируется завершить ещё в 799 домах.