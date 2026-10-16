Капремонт кровель завершили в 500 многоквартирных домах Подмосковья

16 октября 2026, 20:18

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области с начала года провели капитальный ремонт скатных и плоских кровель в 493 многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





Работы проводят в рамках краткосрочной программы капремонта общего имущества МКД. Больше всего крыш отремонтировали в Люберцах (37 домов), Дмитровском муниципальном округе (29), Одинцове и Истре (по 24). С начала октября проведена приёмка в 65 многоквартирных домах.

«Среди главных нововведений 2026-го – заключение договоров подряда сроком до года. При этом один контракт включает не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. Кроме того, в реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ теперь вошли муниципальные управляющие компании. Всё это делается для того, чтобы добиться главных целей – сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО