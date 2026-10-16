В Московской области в этом году проведут около 2000 ярмарок
В Подмосковье за девять месяцев провели 1446 ярмарочных мероприятий. До конца года планируется ещё около 450, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всего за год в регионе организуют порядка 2000 ярмарок. Они охватывают почти все городские и муниципальные округа.
«Значительная часть мероприятий проходит в формате ярмарок товаров регионов России. Производители из разных субъектов знакомят покупателей со своей продукцией. Помимо этого, организуются тематические площадки, посвящённые сезонным товарам, праздникам и продукции местных предпринимателей. Жители могут найти на ярмарках мёд и домашнее варенье, овощи и фрукты, свежую выпечку, мясные и молочные продукты, фермерские сыры, изделия ручной работы», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что в октябре в регионе запланировано 215 ярмарок. В преддверии Нового года откроют праздничные площадки, где можно будет выбрать ремесленные изделия и продукты к праздничному столу.
Узнать адрес ближайшей ярмарки, даты проведения и режим работы можно на региональном портале «Мой АПК».