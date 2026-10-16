В ОЭЗ «Дубна» запустят импортозамещающее производство диоксида углерода
Компания «Пламя 2.0» получила разрешения для ввода в эксплуатацию производственно-складского объекта, построенного в ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На новом предприятии будут разрабатывать и производить оборудование для получения и очистки диоксида углерода.
«Плановый объём инвестиций компании в запуск импортозамещающего производства – 150 миллионов рублей. Ежегодно там будут выпускать оборудование производственной мощностью 22 000 тонн диоксида углерода», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Вещество используют в химической промышленности, металлургии, производстве электроники, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике. На новом заводе будут производить продукцию, которую можно будет применять и в пищевой промышленности.
Как рассказали в министерстве, ООО «Пламя» работает на рынке станций производства углекислого газа с 2015 года.