В ОЭЗ «Дубна» запустят импортозамещающее производство диоксида углерода

16 октября 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Пламя 2.0» получила разрешения для ввода в эксплуатацию производственно-складского объекта, построенного в ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





На новом предприятии будут разрабатывать и производить оборудование для получения и очистки диоксида углерода.

«Плановый объём инвестиций компании в запуск импортозамещающего производства – 150 миллионов рублей. Ежегодно там будут выпускать оборудование производственной мощностью 22 000 тонн диоксида углерода», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.