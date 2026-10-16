Более 5000 молодых многодетных семей Подмосковья получили выплату 300 000 рублей

16 октября 2026, 20:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области действует единовременная выплата для молодых многодетных семей при рождении третьего или последующего детей. Эта мера поддержки уже охватила 5000 семей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





Программа была запущена в 2025 году и остаётся одним из главных инструментов демографической политики Подмосковья.

«Мы видим востребованность этой меры поддержки. С момента введения выплаты её получили уже более 5000 семей, а общий объём выплаченных средств превысил 1,5 миллиарда рублей. Выплата призвана помочь родителям на важном этапе жизни, когда в молодой многодетной семье появляется ещё один ребенок», – пояснил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.