Более 5000 молодых многодетных семей Подмосковья получили выплату 300 000 рублей
В Московской области действует единовременная выплата для молодых многодетных семей при рождении третьего или последующего детей. Эта мера поддержки уже охватила 5000 семей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Программа была запущена в 2025 году и остаётся одним из главных инструментов демографической политики Подмосковья.
«Мы видим востребованность этой меры поддержки. С момента введения выплаты её получили уже более 5000 семей, а общий объём выплаченных средств превысил 1,5 миллиарда рублей. Выплата призвана помочь родителям на важном этапе жизни, когда в молодой многодетной семье появляется ещё один ребенок», – пояснил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.По данным Министерства социального развития Московской области, с начала года меру поддержки получили 2300 семей. Сумма выплаченных средств составила 697 миллионов рублей.
Выплату предоставляют родителям в возрасте до 35 лет включительно. Обязательное условие – постоянная регистрация хотя бы одного из них в Московской области. Среднедушевой доход семьи при этом не учитывается.
Заявление нужно подать в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка через региональный портал госуслуг. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней. Средства поступают на счёт заявителя в течение месяца.
Власти Подмосковья не раз называли демографическую политику одним из ключевых направлений работы. В регионе действует комплекс мер для многодетных семей – от ежемесячных пособий и компенсаций на оплату ЖКХ до бесплатного проезда и льгот при поступлении в учебные заведения.