Капремонт вернул исторический облик дому на Лесной в Королёве

06 ноября 2026, 19:40

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Исторический дом №18 на Лесной в Королёве вернул свой исторический облик благодаря капитальному ремонту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





После семи десятилетий без серьёзного ремонта дом пережил полномасштабную реставрацию. В прошлом году в нём укрепили фундамент и отремонтировали подвал, в этом году – привели в порядок кровлю, фасад и входные группы. На будущий год запланирован ремонт внутренних коммуникаций.

«Капремонт объектов культурного наследия – это восстановление аутентичности подмосковных городов. Каждый такой проект проходит многоступенчатый контроль. К работам допускаем только лицензированных подрядчиков с опытом реставрации, квалифицированных архитекторов и мастеров традиционных ремёсел. Любое отступление от утверждённой документации является прямым нарушением закона», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО