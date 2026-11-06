Капремонт вернул исторический облик дому на Лесной в Королёве
Исторический дом №18 на Лесной в Королёве вернул свой исторический облик благодаря капитальному ремонту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
После семи десятилетий без серьёзного ремонта дом пережил полномасштабную реставрацию. В прошлом году в нём укрепили фундамент и отремонтировали подвал, в этом году – привели в порядок кровлю, фасад и входные группы. На будущий год запланирован ремонт внутренних коммуникаций.
«Капремонт объектов культурного наследия – это восстановление аутентичности подмосковных городов. Каждый такой проект проходит многоступенчатый контроль. К работам допускаем только лицензированных подрядчиков с опытом реставрации, квалифицированных архитекторов и мастеров традиционных ремёсел. Любое отступление от утверждённой документации является прямым нарушением закона», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
История дома началась в конце 1940-х годов. Тогда в подмосковном Калининграде создали первый послевоенный квартал каменных домов для сотрудников ракетного института НИИ-88. Именно оттуда выросла вся советская ракетно-космическая отрасль.
Жилпосёлок «Квартал №23» проектировал архитектор Николай Рябцев с соавторами. Двухэтажные дома с мансардами заселяли основоположниками ракетостроения – учёными и конструкторами. Улица получила название Лесной, так как к северу от неё находился лес, где жители устраивали пикники.
Сегодня «Квартал №23» – объект культурного наследия регионального значения. Дом №18 сложен из красного кирпича, деревянные перекрытия – из цельных брёвен.
Восстановление шло по проектной документации, согласованной Главным управлением культурного наследия Московской области. Цветовая схема была воссоздана по историческим образцам: жёлтые стены с белым карнизом, тёмный красно-коричневый цоколь. Именно так дом выглядел в момент постройки. Технология также была подчинена бережному отношению к старой кладке.
Как отметили в министерстве, дом на Лесной – не просто адрес из 15 квартир, а память о поколении инженеров, которое строило космическую отрасль под Москвой в послевоенные годы.