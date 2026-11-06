Открытые в «Новом Иерусалиме» в «Ночь искусств» выставки продолжат работу
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 4 ноября присоединился к Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств». В этот день там впервые открыли две новые экспозиции из собрания музея, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
К акции в музее подготовили обширную программу с экскурсиями, лекциями, мастер-классами и интеллектуальной игрой.
Лекция «Личные вещи патриарха Никона: от реставрации к экспозиции» была посвящена уникальным предметам, связанным с основателем Ново-Иерусалимского монастыря. На лекции «Рюриковичи. Закат династии» слушатели узнали о событиях, предшествовавших одному из самых драматичных периодов в истории России.
Вечер продолжило командное интеллектуальное состязание «Своя игра». Участники проверили собственные знания о традициях лаковой миниатюрной живописи и получили новую информацию на эту тему.
Одним из главных событий дня стало открытие масштабного выставочного проекта «Галерея», а также нового раздела постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история». Собрание музея «Новый Иерусалим» впервые было представлено так широко. Многие произведения из фондов показали публике впервые.
Выставочный проект «Галерея» объединил свыше 300 произведений искусства. Он состоит из трёх разделов, позволяющих проследить развитие русского искусства на протяжении нескольких веков. Раздел «Церковное искусство XVI-XIX веков» знакомит с традициями русской иконописи. В разделе «Светское искусство XVIII – начала XX века» представлены произведения Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и других художников.
Завершает проект раздел «Искусство ХХ века», отражающий многообразие художественных направлений и творчества художников прошлого столетия.
Выставочный проект «Галерея» и раздел постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история» продолжают работу. Билеты можно приобрести на сайте музея «Новый Иерусалим».
Читайте также: