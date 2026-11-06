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Открытые в «Новом Иерусалиме» в «Ночь искусств» выставки продолжат работу

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Фото: музей «Новый Иерусалим»

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 4 ноября присоединился к Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств». В этот день там впервые открыли две новые экспозиции из собрания музея, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.



К акции в музее подготовили обширную программу с экскурсиями, лекциями, мастер-классами и интеллектуальной игрой.

Фото: музей «Новый Иерусалим»

Лекция «Личные вещи патриарха Никона: от реставрации к экспозиции» была посвящена уникальным предметам, связанным с основателем Ново-Иерусалимского монастыря. На лекции «Рюриковичи. Закат династии» слушатели узнали о событиях, предшествовавших одному из самых драматичных периодов в истории России.

Вечер продолжило командное интеллектуальное состязание «Своя игра». Участники проверили собственные знания о традициях лаковой миниатюрной живописи и получили новую информацию на эту тему.

Одним из главных событий дня стало открытие масштабного выставочного проекта «Галерея», а также нового раздела постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история». Собрание музея «Новый Иерусалим» впервые было представлено так широко. Многие произведения из фондов показали публике впервые.

Фото: музей «Новый Иерусалим»

Выставочный проект «Галерея» объединил свыше 300 произведений искусства. Он состоит из трёх разделов, позволяющих проследить развитие русского искусства на протяжении нескольких веков. Раздел «Церковное искусство XVI-XIX веков» знакомит с традициями русской иконописи. В разделе «Светское искусство XVIII – начала XX века» представлены произведения Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и других художников.

Фото: музей «Новый Иерусалим»

Завершает проект раздел «Искусство ХХ века», отражающий многообразие художественных направлений и творчества художников прошлого столетия.

Фото: музей «Новый Иерусалим»

Выставочный проект «Галерея» и раздел постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история» продолжают работу. Билеты можно приобрести на сайте музея «Новый Иерусалим».
Лора Луганская

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