Открытые в «Новом Иерусалиме» в «Ночь искусств» выставки продолжат работу

06 ноября 2026, 18:53

оригинал Фото: музей «Новый Иерусалим»

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 4 ноября присоединился к Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств». В этот день там впервые открыли две новые экспозиции из собрания музея, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.