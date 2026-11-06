Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по числу малых и средних ИТ-компаний
Количество малых и средних ИТ-компаний в Московской области за год увеличилось на 2400. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на данные Минэкономразвития России.
По этому показателю Подмосковье вошло в топ-3 регионов-лидеров страны.
Главное направление работы таких предприятий – разработка программного обеспечения. На нём специализируются 183 000 компаний, то есть семь из десяти ИТ-предприятий.
Ещё 73 000 малых и средних компаний обрабатывают данные, сопровождают интернет-порталы, оказывают консультационные и информационные услуги. За последние пять лет годовой доход предприятий этого направления вырос в 2,4 раза.
Как напомнили в ведомстве, для развития ИТ-бизнеса в Московской области предусмотрены налоговые льготы, льготное кредитование, имущественная, консультационная и образовательная поддержка. Дополнительные меры действуют для малых технологических компаний, включённых в соответствующий реестр.
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