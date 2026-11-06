Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по числу малых и средних ИТ-компаний

06 ноября 2026, 19:22

оригинал Фото: istockphoto / scyther5

Количество малых и средних ИТ-компаний в Московской области за год увеличилось на 2400. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на данные Минэкономразвития России.