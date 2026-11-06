Задержан москвич, передававший разведданные террористической организации

06 ноября 2026, 18:10

оригинал Фото: istockphoto / Diy1

Сотрудники Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области задержали россиянина, причастного к передаче разведданных представителям украинской террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления.