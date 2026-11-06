Задержан москвич, передававший разведданные террористической организации
Сотрудники Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области задержали россиянина, причастного к передаче разведданных представителям украинской террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Установлено, что злоумышленник вступил в контакт с представителем украинского военизированного объединения и добровольно стал причислять себя к его участникам. По заданию куратора москвич начал собирать и передавать противнику сведения о местах стоянки колонн транспортных средств Минобороны и других военных объектах.
Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Максимальный срок лишения свободы по этой статье – 20 лет. Суд заключил задержанного под стражу.
По месту жительства фигуранта обнаружили средства связи, которые он использовал в противоправной деятельности.
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