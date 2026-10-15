Капремонт завершили в 720 подмосковных многоквартирных домах

15 октября 2026, 19:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Капитальный ремонт с начала года завершили в 720 многоквартирных домах Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







На территории региона в 2026 году капремонт охватит более 2000 МКД. Речь идёт об обновлении фасадов, крыш, инженерных систем и других элементов зданий. По данным ведомства, самые высокие темпы выполнения работ демонстрируют Балашиха (64 дома), Люберцы (52) и Химки (44). Только с начала октября после капремонта проведена приёмка 146 МКД.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Особое внимание в Подмосковье уделяют конструктивному и регулярному взаимодействию между всеми участниками процесса. В приёмке работ участвуют жители, управляющая компания, Управление технического надзора капитального ремонта и Фонд капремонта.

«Главные нововведения в этом году – заключение договоров подряда сроком до года. Один контракт включает не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. В реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ теперь вошли и муниципальные управляющие компании. Всё это мы делаем для того, чтобы выполнить главную задачу – сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

«В реестр квалифицированных подрядных организаций привлекли ещё 170 подрядчиков. Внедрено техническое обследование с искусственным интеллектом. Каждый этап от заключения договора до оплаты взят на личный контроль. Осуществляется ручное сопровождение», – рассказал министр.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО