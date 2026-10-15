Капремонт завершили в 720 подмосковных многоквартирных домах
Капитальный ремонт с начала года завершили в 720 многоквартирных домах Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На территории региона в 2026 году капремонт охватит более 2000 МКД. Речь идёт об обновлении фасадов, крыш, инженерных систем и других элементов зданий. По данным ведомства, самые высокие темпы выполнения работ демонстрируют Балашиха (64 дома), Люберцы (52) и Химки (44). Только с начала октября после капремонта проведена приёмка 146 МКД.
Особое внимание в Подмосковье уделяют конструктивному и регулярному взаимодействию между всеми участниками процесса. В приёмке работ участвуют жители, управляющая компания, Управление технического надзора капитального ремонта и Фонд капремонта.
«Главные нововведения в этом году – заключение договоров подряда сроком до года. Один контракт включает не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. В реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ теперь вошли и муниципальные управляющие компании. Всё это мы делаем для того, чтобы выполнить главную задачу – сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
По его словам, в этом году в Подмосковье полностью перестроена система, учтены ошибки прошлых лет.
«В реестр квалифицированных подрядных организаций привлекли ещё 170 подрядчиков. Внедрено техническое обследование с искусственным интеллектом. Каждый этап от заключения договора до оплаты взят на личный контроль. Осуществляется ручное сопровождение», – рассказал министр.
Всего за 12 лет в регионе отремонтировали 20 000 МКД.
Все ремонтные работы ведутся с применением современных энергоэффективных материалов и технологий. Это позволяет обеспечить высокое качество результата и долговечность выполненных работ.