В Подмосковье в День белой трости рассказали о возможностях для незрячих
В Московской области живут более 15 000 незрячих людей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
В регионе работают центры реабилитации, организации общественной поддержки, а также школа подготовки собак-проводников. Они помогают людям с нарушением зрения вести самостоятельную жизнь.
Одно из главных учреждений региона – Национальный центр реабилитации имени А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе. Там оказывают помощь людям с нарушениями зрения и слуха со всей России. В центре можно пройти социальную и профессиональную реабилитацию, освоить навыки самостоятельной жизни, подготовиться к трудоустройству.
«Для незрячих особое значение имеют современные технологии, которые дают возможность ориентироваться в информационном пространстве и решать повседневные задачи. Участники специальных курсов учатся пользоваться смартфонами, планшетами, приложениями и другими цифровыми инструментами. Такие навыки позволяют самостоятельно совершать звонки, работать с электронной почтой, пользоваться интернетом», – рассказали в ведомстве.В деревне Чёрное под Балашихой работает школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Там готовят животных, которые помогают незрячим людям безопасно передвигаться по городу и ориентироваться в общественных пространствах. Будущие владельцы также учатся взаимодействию с четвероногим помощником.
«Получить собаку-проводника можно бесплатно при наличии рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Для этого нужно обратиться в отделение Социального фонда России по месту жительства или подать заявление через портал госуслуг», – добавили в Минсоцразвития Подмосковья.Поддержку людям с нарушением зрения оказывает и Московская областная организация Всероссийского общества слепых. Она помогает включаться в общественную жизнь, заниматься спортом и творчеством. При местных организациях действуют кружки по интересам и компьютерные классы, идёт работа с детьми с нарушением зрения и их родителями.
Важную роль играет и доступная городская среда – тактильные указатели, звуковые сигналы на светофорах, обозначения на остановках и в общественных зданиях. Наряду с техническими решениями большое значение имеют внимательное отношение окружающих и готовность предложить помощь, не нарушая личных границ.
15 октября отмечается Международный день белой трости. Он напоминает о необходимости создавать условия, при которых люди с нарушением зрения могут реализовывать свои способности. Реабилитация, современные технологии и общественная поддержка помогают расширять эти возможности, делая жизнь в регионе комфортнее для каждого.