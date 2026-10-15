В Подмосковье в День белой трости рассказали о возможностях для незрячих

15 октября 2026, 18:47

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области живут более 15 000 незрячих людей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.





В регионе работают центры реабилитации, организации общественной поддержки, а также школа подготовки собак-проводников. Они помогают людям с нарушением зрения вести самостоятельную жизнь.



Одно из главных учреждений региона – Национальный центр реабилитации имени А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе. Там оказывают помощь людям с нарушениями зрения и слуха со всей России. В центре можно пройти социальную и профессиональную реабилитацию, освоить навыки самостоятельной жизни, подготовиться к трудоустройству.

«Для незрячих особое значение имеют современные технологии, которые дают возможность ориентироваться в информационном пространстве и решать повседневные задачи. Участники специальных курсов учатся пользоваться смартфонами, планшетами, приложениями и другими цифровыми инструментами. Такие навыки позволяют самостоятельно совершать звонки, работать с электронной почтой, пользоваться интернетом», – рассказали в ведомстве.

«Получить собаку-проводника можно бесплатно при наличии рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Для этого нужно обратиться в отделение Социального фонда России по месту жительства или подать заявление через портал госуслуг», – добавили в Минсоцразвития Подмосковья.