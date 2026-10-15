Достижения.рф

Сборная Подмосковья стала абсолютным чемпионом инклюзивного «Кубка Мужества»

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области заняла первое общекомандное место на межрегиональном инклюзивном физкультурном фестивале среди ветеранов боевых действий «Кубок Мужества» по Центральному федеральному округу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.



В турнире участвовали 190 спортсменов из 16 регионов ЦФО. Самое большое количество наград спортсмены региона завоевали в пауэрлифтинге (жиме лёжа). В этом виде представители Московской области заняли первые места в четырёх из пяти весовых категорий.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Кубок Мужества» – крупный спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий. Соревнования посвящены памяти маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Они направлены на поддержку героев, развитие ветеранского спорта, укрепление духа единства и мужества. Турнир проходил в деревне Грибовка Калужской области.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0