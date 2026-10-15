Сборная Подмосковья стала абсолютным чемпионом инклюзивного «Кубка Мужества»

15 октября 2026, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области заняла первое общекомандное место на межрегиональном инклюзивном физкультурном фестивале среди ветеранов боевых действий «Кубок Мужества» по Центральному федеральному округу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.