Сборная Подмосковья стала абсолютным чемпионом инклюзивного «Кубка Мужества»
Сборная Московской области заняла первое общекомандное место на межрегиональном инклюзивном физкультурном фестивале среди ветеранов боевых действий «Кубок Мужества» по Центральному федеральному округу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В турнире участвовали 190 спортсменов из 16 регионов ЦФО. Самое большое количество наград спортсмены региона завоевали в пауэрлифтинге (жиме лёжа). В этом виде представители Московской области заняли первые места в четырёх из пяти весовых категорий.
«Кубок Мужества» – крупный спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий. Соревнования посвящены памяти маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Они направлены на поддержку героев, развитие ветеранского спорта, укрепление духа единства и мужества. Турнир проходил в деревне Грибовка Калужской области.
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