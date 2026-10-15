Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится на выходных

15 октября 2026, 18:30

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы, изменится на предстоящих выходных из-за работ на станции Лианозово. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы планируют проводить на с 22:00 16 октября до 15:50 17 октября и с 22:00 17 октября до 16:00 18 октября. На первом и втором путях уложат новую рельсошпальную решётку. Общая протяжённость участка, который планируют обновить, составляет 800 метров.





«В указанный период у поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. Ряд составов отменят, а на нескольких участках пустят дополнительные электрички», — говорится в сообщении.